Аллегри: "Алекс Сандро останется в "Ювентусе"

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Аллегри: "Алекс Сандро останется в "Ювентусе"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал информацию о возможной продаже бразильского защитника Алекса Сандро.

"Он игрок "Ювентуса" и останется здесь. Алекс Сандро - экстраординарный футболист, который добился хорошего результата после перехода к нам, и ему есть ещё куда расти. Наряду с Марсело он самый сильный левый защитник в мире" - цитирует Аллегри Sport Mediaset.

Ранее стало известно, что "Челси" готов заплатить за 26-летнего Сандро 70 миллионов евро, что может стать новым трансферным рекордом для игроков обороны. | http://soccernews.ru

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