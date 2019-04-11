Аллегри: "Аякс" слегка шокировал "Ювентус", быстро сравняв счет"

Теги ювентусаяксмассимилиано аллегри

Аллегри: "Аякс" слегка шокировал "Ювентус", быстро сравняв счет"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал ничейный результат с "Аяксом" (1:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

"Аякс" является сильной командой. Они хорошо контролируют мяч даже на ограниченном пространстве. Мы хорошо играли в обороне, но могли действовать лучше, когда соперник отбирал мяч в центре поле. У нас были проблемы после гола "Аякса". Соперник слегка шокировал нас, быстро сравняв счет. После этого мы играли лучше.

Роналду вновь доказал свой превосходный уровень. То, как он двигается, выбирает момент, все это совсем не так, как у других", - приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Ответный матч "Ювентус" - "Аякс" состоится 17 апреля.

Не пропустите: Роналду забил 125-й гол в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

"Барселона" обыграла "Манчестер Юнайтед" в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов