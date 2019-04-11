Аллегри: "Аякс" слегка шокировал "Ювентус", быстро сравняв счет"



Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал ничейный результат с "Аяксом" (1:1) в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов.

"Аякс" является сильной командой. Они хорошо контролируют мяч даже на ограниченном пространстве. Мы хорошо играли в обороне, но могли действовать лучше, когда соперник отбирал мяч в центре поле. У нас были проблемы после гола "Аякса". Соперник слегка шокировал нас, быстро сравняв счет. После этого мы играли лучше.

Роналду вновь доказал свой превосходный уровень. То, как он двигается, выбирает момент, все это совсем не так, как у других", - приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Ответный матч "Ювентус" - "Аякс" состоится 17 апреля.

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