Аллегри: "Аякс" всегда играет одинаково. Нас ждет сложный матч"



Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Аякса".

"Аякс" всегда играет одинаково, что дома, что на выезде. Мы должны уважать соперника и показать хорошую игру. Нас ждет сложный матч против сильной команды.

В чемпионате Италии мы почти решили задачу. Осталось набрать всего одно очко до чемпионства", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Матч "Ювентус" - "Аякс" состоится 16 апреля в Турине, и начнется в 22:00 мск. В первом матче команды сыграли вничью со счетом 1:1.

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