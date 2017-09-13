Аллегри: "Барселона" наказала нас за первую же ошибку"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о матче с "Барселоной" (0:3).

"У парней неплохо шла игра, но свои моменты в таких матчах надо реализовывать. "Барселона" наказала нас за первую же ошибку, за 30 секунд до перерыва, когда мы не смогли ни остановить Месси, ни сфолить на нем. После перерыва у Дибалы сразу же был отличный момент, но когда появляется пространство, "Барселону" не остановить.

В прошлом сезоне "Ювентус" отлично сыграл в Турине и реализовал большую часть своих моментов. Теперь уже другая кампания Лиги Чемпионов, она только начинается. Мы хотели начать группой этап удачно, но не сложилось. Теперь нужно набирать три очка в следующей игре против "Олимпиакоса". У нас не было мыслей приехать сюда и доминировать над "Барселоной", это самонадеянно, но моменты забить у нас были" - приводит слова Аллегри Football Italia.

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