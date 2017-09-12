Аллегри: "Барселона" остается лучшей командой мира"

В преддверии матча группового этапа Лиги Чемпионов против каталонской "Барселоны" главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о силе соперника своей команды.

"Наряду с мадридским "Реалом" " Барселона" остается лучшей командой в мире. Мы знаем, что игра против "Барсы", которая не пропускала еще в Ла Лиге, будет экстраординарной ", - цитирует наставника "старой сеньоры" El Mundo Deportivo.

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