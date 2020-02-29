Аллегри близок к возвращению в "Ювентус"

На тренерском мостике туринского "Ювентуса" в ближайшее время могут произойти изменения.

По информации La Repubblica, клуб может уволить Маурицио Сарри в самое ближайшее время, если в воскресенье "старая синьора" дома проиграет "Интеру".

Руководство "Юве" крайне разочаровано поражением от "Лиона" в Лиге Чемпионов, поэтому матч с "нерадзурри" станет последним шансом для нынешнего наставника исправить ситуацию.

Если "зебры" уступят "Интеру", то Сарри на посту главного тренера, скорее всего, сменит Массимилиано Аллегри, который уже возглавлял команду с 2014 по 2019 год.

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