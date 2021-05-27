Аллегри близок к возвращению в "Ювентус"

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Аллегри близок к возвращению в "Ювентус"

Фото инстаграм max_allegri_official

Бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри решил вернуться в туринский клуб.

По информации Sky Sport Italia, о возвращении 53-летнего специалиста "старая синьора" объявит либо сегодня вечером, либо завтра утром.

У итальянца были предложения от "Реала" и "Интера", но он решил снова попробовать свои силы в "Ювентусе".

Аллегри сменит Андреа Пирло и заключит контракт на три или четыре года.

Тренер уже возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год и выиграл с командой 11 трофеев.

Не пропустите: Аллегри отказался возглавить "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
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