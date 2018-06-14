Аллегри: "Будущее Игуаина прояснится после Чемпионата Мира"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался по будущему форварда своей команды Гонсало Игуаина.

"Останется ли Игуаин в "Юве"? Надеюсь, что да! Но для объявления своего решения он будет ждать окончания Чемпионата Мира. Тем не менее, великое достоинство "Ювентуса" состоит в том, что клуб позволяет игрокам уйти, если они этого пожелают. Это связано с тем, что игрок, который будет удерживаться против его воли, может создать проблемы внутри коллектива. Посмотрим, что произойдет", - цитирует наставника "старой синьоры" Le 10 Sport.

Напомним, Аллегри объяснил, почему отказался возглавить "Реал". | soccernews.ru