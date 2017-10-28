Аллегри: "Была задача нейтрализовать Сусо"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри дал комментарии после матча 11-го тура итальянской Серии А против "Милана".

"Хочу похвалить команду, так как играть на "Сан-Сиро" всегда непросто, а "Милан" является историческим соперником. Мы хорошо сыграли и теперь готовимся к матчу со "Спортингом" в Лиге Чемпионов. Манджукич и Асамоа успешно перекрыли кислород Сусо. Он ключевой игрок "Милана" в плане голов и передач, поэтому была задача нейтрализовать его" - цитирует Аллегри Football Italia.

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