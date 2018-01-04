Аллегри: "Цель "Ювентуса" в Кубке Италии очевидна"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал победу над "Торино" в четвертьфинальном матче Кубка Италии.

"Мои футболисты подошли к этой игре с правильным настроем, и мы вышли в полуфинал в четвёртый раз подряд. В первом тайме мы немного рисковали, а после перерыва у нас было много голевых моментов. В целом я доволен игрой. Другие топ-клубы вылетели из турнира, а мы идём дальше, поэтому наша цель очевидна" - приводит слова Аллегри Football Italia.

Не пропустите видеообзор матча "Ювентус" - "Торино". | http://soccernews.ru