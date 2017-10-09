Аллегри: "Чтобы выиграть чемпионский титул "Наполи" и "Роме" придется переписывать свои рекорды"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о конкурентах своей команды за победу в чемпионате Италии.

"Беспокоимся ли мы? Нет, мы уважаем "Наполи", "Интер" и "Рому". "Милан" также провел хорошую трансферную кампанию, чтобы быть в четверке лучших, но сейчас они немного отстали от лидирующей группы. В конце концов, эти пять команд, если только "Лацио" не включится в борьбу, будут бороться за первые четыре места.

"Наполи" вырос, они уже три года играют одной командой... Судьба сезона будет решаться в марте, как всегда. Для победы необходимо будет 86 очков, поэтому "Роме" и "Наполи" придется переписывать свои рекорды", - цитирует наставника "старой сеньоры" Tuttosport.

Напомним, "Ювентус" заинтересовался талантом "Лиона". | soccernews.ru