Аллегри: "Чтобы выиграть чемпионский титул "Наполи" и "Роме" придется переписывать свои рекорды"

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Аллегри: "Чтобы выиграть чемпионский титул "Наполи" и "Роме" придется переписывать свои рекорды"Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о конкурентах своей команды за победу в чемпионате Италии.

"Беспокоимся ли мы? Нет, мы уважаем "Наполи", "Интер" и "Рому". "Милан" также провел хорошую трансферную кампанию, чтобы быть в четверке лучших, но сейчас они немного отстали от лидирующей группы. В конце концов, эти пять команд, если только "Лацио" не включится в борьбу, будут бороться за первые четыре места.

"Наполи" вырос, они уже три года играют одной командой... Судьба сезона будет решаться в марте, как всегда. Для победы необходимо будет 86 очков, поэтому "Роме" и "Наполи" придется переписывать свои рекорды", - цитирует наставника "старой сеньоры" Tuttosport.

Напомним, "Ювентус" заинтересовался талантом "Лиона". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 7 21
2 Ювентус 7 19
3 Интер Милан 7 19
4 Лацио 7 16
5 Рома 6 15
6 Торино 7 12
7 Милан 7 12
8 Сампдория 6 11
9 Кьево 7 11
10 Болонья 7 11
11 Аталанта 7 9
12 Фиорентина 7 7
13 Удинезе 7 6
14 Кальяри 7 6
15 СПАЛ 7 5
16 Кротоне 7 5
17 Сассуоло 7 4
18 Хеллас Верона 7 3
19 Дженоа 7 2
20 Беневенто 7 0
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