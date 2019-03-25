Аллегри даст отдохнуть лидерам "Ювентуса" перед Лигой чемпионов
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри решил предоставить лидерам команды больше отдыха.
Таким образом в ближайших матчах чемпионата участвовать не будут Криштиану Роналду, Миралема Пьянича, Джорджо Кьеллини, Жоау Канселу и Леонардо Бонуччи.
"Ювентус" в турнирной таблице Серии А обгоняет ближайшего преследователя, "Наполи", на 15 баллов. Таким образом туринцы практически обеспечили себе 8-е чемпионство подряд в чемпионате Италии.
В апреле состоятся два матча "Ювентуса" с "Аяксом" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11