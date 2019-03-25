Аллегри даст отдохнуть лидерам "Ювентуса" перед Лигой чемпионов

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри решил предоставить лидерам команды больше отдыха.

Таким образом в ближайших матчах чемпионата участвовать не будут Криштиану Роналду, Миралема Пьянича, Джорджо Кьеллини, Жоау Канселу и Леонардо Бонуччи.

"Ювентус" в турнирной таблице Серии А обгоняет ближайшего преследователя, "Наполи", на 15 баллов. Таким образом туринцы практически обеспечили себе 8-е чемпионство подряд в чемпионате Италии.

В апреле состоятся два матча "Ювентуса" с "Аяксом" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

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