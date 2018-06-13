Аллегри: "Дибала может стать еще лучше, если перестанет сравнивать себя с лучшими игроками мира"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о проблемах форварда своей команды Пауло Дибалы.

"Пауло многое сделал для "Ювентуса", он добился существенного прогресса. У него был переходный период в середине сезона, когда его начали сравнивать с Месси. Он - необыкновенный и важный игрок, он может стать еще лучше, если будет еще усерднее работать, а не сравнивать себя с лучшими игроками в мире", - цитирует наставника "старой синьоры" TuttoMercatoWeb.

Напомним, Аллегри объяснил, почему отказал "Реалу". | soccernews.ru