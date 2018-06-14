Аллегри: "Дибала может уйти только в три клуба"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался по будущему форварда своей команды Пауло Дибалы.

"Я говорил с ним, его целью остается выступление за нас. В будущем он, возможно, уйдет в другой клуб, чтобы продолжить свой прогресс. Если ты играешь в "Ювентусе", то у тебя есть только три варианта продолжения карьеры: "Реал", "Барселона" или "Бавария", - цитирует наставника "старой синьоры" fichajes.com.

Напомним, Аллегри похвалил Головина. | soccernews.ru