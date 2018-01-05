Аллегри: "Дибала не может играть на позиции центрфорварда"

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Аллегри: "Дибала не может играть на позиции центрфорварда"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о том, как лучше всего использовать нападающего Пауло Дибалу.

"Дибала хорошо сыграл в матче с "Торино" (2:0). Я считаю, что он не может играть на позиции центрфорварда, так как в этом случае расстояние до ворот очень маленькое. Посмотрите на его лучшие голы за "Юве" – Пауло обычно забивает из глубины", – приводит слова Аллегри официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что аргентинцем интересуются "Манчестер Юнайтед", "Реал" и ПСЖ.

В этом сезоне 24-летний Дибала провел за "Ювентус" 24 матча во всех турнирах и забил 17 голов.

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