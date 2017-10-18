Аллегри: "Дибале нужно очистить свой разум, всего несколько недель назад все сравнивали его с Месси"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о спаде в игре форварда своей команды Пауло Дибалы.

"Вчера я говорил с ним. Я сказал ему, что ему нужно очистить свой разум. Всего несколько недель назад все сравнивали его с Месси. Он был так же хорош, как Месси. Я же не ошибаюсь? С тех пор он не забил два одиннадцатиметровых удара. Пауло переживает очень важное время в своей карьере, он - невероятный игрок, ему разрешено допускать двойные промахи с пенальти", - цитирует наставника "старой сеньоры" AS.

Напомним, "Ювентус" претендует на хавбека дортмундской "Боруссии". | soccernews.ru