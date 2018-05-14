Аллегри: "Если меня не уволят, останусь в "Ювентусе" и на следующий сезон"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался по своему будущему.

"Если меня не уволят, то, я думаю, что на следующий сезон останусь в "Ювентусе". Как только мы закончим праздновать, мы должны сесть за стол переговоров с трезвыми головами, чтобы обсудить будущее", - цитирует наставника "старой синьоры" Football Italia.

Напомним, вчера "Ювентус" сыграл вничью с "Ромой", в седьмой раз подряд став чемпионом Италии. | soccernews.ru