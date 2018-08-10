Аллегри: "Есть две причины, из-за которых я отклонил предложение "Реала"

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Аллегри: "Есть две причины, из-за которых я отклонил предложение "Реала"Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри объяснил, почему он отказался возглавить мадридский "Реал".

"Реал Мадрид" - самый большой клуб в мире, и мне позвонили из него. Этот факт наполнил меня гордостью. Однако есть две причины, из-за которых я отклонил это предложение. Прежде всего из-за огромного уважения, которое я испытываю к "Ювентусу", а, во-вторых, потому что я дал слово президенту клуба Андреа АньеллиС этими аргументами я спокойно отклонил предложение "Реала", - цитирует наставника "старой синьоры" El Mundo Deportivo.

Напомним, Аллегри намерен дозировать выступления Роналду в сезоне. | soccernews.ru

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