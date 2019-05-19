Аллегри - фаворит на тренерский пост "Ромы"
Массимилиано Аллегри может стать новым тренером "Ромы".
Как сообщает Football Italia, президент "волков" Джеймс Палотта остановил свой выбор на Аллегри. Напомним, что ранее "Рома" интересовалась Маурицио Сарри ("Челси") и Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта").
Отмечается, что главной помехой при подписании контракта с Аллегри может стать возможное непопадание "Ромы" в Лигу Чемпионов.
За тур до конца Серии А "Рома" идет на пятом месте, отставая от "Аталанты" на два очка. При этом, у бергамского клуба есть игра в запасе.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Рома
|37
|63
|6
|Милан
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Кальяри
|37
|41
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Болонья
|36
|40
|15
|Удинезе
|37
|40
|16
|Парма
|36
|38
|17
|Дженоа
|37
|37
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15