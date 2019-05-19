Аллегри - фаворит на тренерский пост "Ромы"

Теги ромамассимилиано аллегри

Аллегри - фаворит на тренерский пост "Ромы"

Массимилиано Аллегри может стать новым тренером "Ромы".

Как сообщает Football Italia, президент "волков" Джеймс Палотта остановил свой выбор на Аллегри. Напомним, что ранее "Рома" интересовалась Маурицио Сарри ("Челси") и Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта").

Отмечается, что главной помехой при подписании контракта с Аллегри может стать возможное непопадание "Ромы" в Лигу Чемпионов.

За тур до конца Серии А "Рома" идет на пятом месте, отставая от "Аталанты" на два очка. При этом, у бергамского клуба есть игра в запасе.

Читайте также: Аллегри рассматривает два варианта касательно своего будущего. | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" проиграл "Бетису" в заключительном туре Примеры

"Реал" проиграл "Бетису" в заключительном туре Примеры

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 36 89
2 Наполи Наполи 36 76
3 Интер Милан Интер Милан 36 66
4 Аталанта Аталанта 36 65
5 Рома Рома 37 63
6 Милан Милан 36 62
7 Торино Торино 36 60
8 Лацио Лацио 36 58
9 Сампдория Сампдория 36 49
10 Сассуоло Сассуоло 37 43
11 СПАЛ СПАЛ 37 42
12 Кальяри Кальяри 37 41
13 Фиорентина Фиорентина 36 40
14 Болонья Болонья 36 40
15 Удинезе Удинезе 37 40
16 Парма Парма 36 38
17 Дженоа Дженоа 37 37
18 Эмполи Эмполи 36 35
19 Фрозиноне Фрозиноне 36 24
20 Кьево Кьево 36 15
Полная таблица

топ-5 тегов