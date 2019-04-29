Аллегри: "Футбол является глупым спортом для умных людей"



Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что футбол является очень простой игрой.

"Я не люблю тактические схемы, про которые люди рассуждают: 3-5-2, 4-3-3 и тому подобное. Футбол является глупым спортом для умных людей, так как самые простые вещи труднее всего понять.

К примеру, можно сказать, что футболист отдал обычную передачу поперек поля, но это не просто, таков футбол. На более низких уровнях игроки думают, что им нужно хорошо держать мяч, чтобы доказать свой талант. Но это – не футбол", – цитирует Аллегри AS.

Напомним, что 51-летний Аллегри за свою карьеру шесть раз становился чемпионом Италии, а также дважды доходил до финала Лиги Чемпионов.

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