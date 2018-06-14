Аллегри: "Головин - хороший игрок"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о полузащитнике московского ЦСКА Александре Головине, к которому его клуб проявляет интерес.

"Головин, судя из тех двух видео, которые я смотрел с ним, показался мне хорошим игроком", - приводит слова наставника "старой синьоры" Football Italia.

В завершившемся сезоне Головин забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач в 43 матчах за ЦСКА.

Напомним, журналист BBC высказался об интересе "Арсенала" к Головину. | soccernews.ru