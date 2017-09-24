Аллегри: "Гонка за Скудетто? "Наполи" показывает очень хороший футбол и не теряет очки, а это - главное"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о чемпионской гонке.

"Гонка за Скудетто? "Наполи" показывает очень хороший футбол и не теряет очки, а это - главное. Запоминают не за хорошую игру и не за второе или третье место, а только тех, кто побеждает" - приводит слова Аллегри Football Italia.

На данный момент "Наполи" и "Ювентус" имеют одинаковое количество очков, выиграв все матчи на старте сезона.

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