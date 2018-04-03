Аллегри готов покинуть "Ювентус" ради работы в Англии

Теги массимилиано аллегриювентусчелсиантонио конте

Аллегри готов покинуть "Ювентус" ради работы в АнглииГлавный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри готов покинуть свой клуб ради работы в Англии.

Так, по сведениям The Sun, ближайшим летом 50-летний итальянский специалист планирует заменить у "руля" лондонского "Челси" своего соотечественника Антонио Конте, с которым "аристократы" планируют расстаться по окончанию текущего сезона.

Напомним, Аллегри назвал фаворитов Лиги Чемпионов. | soccernews.ru

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