Аллегри готов покинуть "Ювентус" ради работы в Англии

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри готов покинуть свой клуб ради работы в Англии.

Так, по сведениям The Sun, ближайшим летом 50-летний итальянский специалист планирует заменить у "руля" лондонского "Челси" своего соотечественника Антонио Конте, с которым "аристократы" планируют расстаться по окончанию текущего сезона.

Напомним, Аллегри назвал фаворитов Лиги Чемпионов. | soccernews.ru