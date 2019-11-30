Аллегри готов вернуться к работе только ради одного клуба

Теги манчестер юнайтедмассимилиано аллегри

Аллегри готов вернуться к работе только ради одного клуба

Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не горит желанием возобновлять тренерскую карьеру посреди сезона.

По информации британской прессы, итальянец готов сделать исключение только ради одного клуба - "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что Аллегри отказался возглавить лондонский "Арсенал".

"МЮ" сейчас тренирует Уле Гуннер Сульшер. "Красные дьяволы" по итогам 13 туров занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ.

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