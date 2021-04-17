Аллегри готов вернуться в "Ювентус", но при одном условии

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Аллегри готов вернуться в "Ювентус", но при одном условии

Фото Global Look Press

Бывший наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри не исключает своё возвращение в туринский клуб.

По информации Il Giornale, тренер готов вернуться в "старую синьору", но при выполнении одного условия.

Аллегри требует увольнения спортивного директора Фабио Паратичи и вице-президента Павла Недведа, с которыми у него конфликт.

Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год и выиграл с командой 11 трофеев.

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