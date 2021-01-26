Аллегри готов возглавить клуб Серии А

Бывший тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри готов возглавить римскую "Рому", сообщает Corriere di Roma.

По сведениям издания, Аллегри входит в число кандидатов на должность главного тренера. В настоящее время наставником "волков" является португалец Паулу Фонсека, но ему грозит отставка.

После 19 туров "Рома" занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Аллегри является шестикратным чемпионом Италии (пять титулов с "Ювентусом", один - с "Миланом").

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