Аллегри готов возглавить клуб Серии А

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Аллегри готов возглавить клуб Серии А

Бывший тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри готов возглавить римскую "Рому", сообщает Corriere di Roma. 

По сведениям издания, Аллегри входит в число кандидатов на должность главного тренера. В настоящее время наставником "волков" является португалец Паулу Фонсека, но ему грозит отставка.

После 19 туров "Рома" занимает третье место в турнирной таблице Серии А. Аллегри является шестикратным чемпионом Италии (пять титулов с "Ювентусом", один - с "Миланом").

Не пропустите: Аллегри назвал чемпионат, в котором хочет работать. | http://soccernews.ru
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