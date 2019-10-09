Аллегри готов возглавить "Манчестер Юнайтед", но при одном условии

Теги манчестер юнайтедмассимилиано аллегри

Аллегри готов возглавить "Манчестер Юнайтед", но при одном условии

Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри озвучил "Манчестер Юнайтед" условие, при выполнении которого он готов возглавить английскую команду.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, итальянский специалист настаивает на скорейшем своём назначении.

Аллегри полагает, что сейчас ещё есть шанс спасти сезон, но если "красные дьяволы" будут тянуть с увольнением Уле Гуннара Сульшера, то он ответит отказом на предложение занять тренерское кресло на "Олд Траффорд".

По итогам восьми туров "МЮ" занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета всего на 2 очка.

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