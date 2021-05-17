Аллегри готов возглавить "Реал"
Фото Global Look Press
Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заинтересован в назначении на пост главного тренера мадридского "Реала".
По информации журналиста Фабрицио Романо, работа в королевском клубе - приоритет для итальянца. Он готов возглавить "сливочных" грядущим летом.
Сообщается, что стороны контактируют с марта, а на прошлой неделе состоялась встреча 53-летнего специалиста с руководством "Реала".
Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год и выиграл с командой 11 трофеев.
"Бланкос" могут остаться без тренера в случае ухода Зинедина Зидана, который намерен покинуть занимаемую должность из-за моральной усталости и отсутствия поддержки со стороны президента Флорентино Переса.
Не пропустите: Зидан отреагировал на информацию о возможном уходе из "Реала". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14