Аллегри готов возглавить "Реал"

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Аллегри готов возглавить "Реал"

Фото Global Look Press

Бывший наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заинтересован в назначении на пост главного тренера мадридского "Реала".

По информации журналиста Фабрицио Романо, работа в королевском клубе - приоритет для итальянца. Он готов возглавить "сливочных" грядущим летом.

Сообщается, что стороны контактируют с марта, а на прошлой неделе состоялась встреча 53-летнего специалиста с руководством "Реала".

Аллегри возглавлял "Ювентус" с 2014 по 2019 год и выиграл с командой 11 трофеев.

"Бланкос" могут остаться без тренера в случае ухода Зинедина Зидана, который намерен покинуть занимаемую должность из-за моральной усталости и отсутствия поддержки со  стороны президента Флорентино Переса.

Не пропустите: Зидан отреагировал на информацию о возможном уходе из "Реала". | http://soccernews.ru
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