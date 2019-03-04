Аллегри готовится к переговорам с "Ювентусом"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри еще имеет шансы остаться в клубе.

Как сообщает Sky Sport Italia, в ближайшее время итальянский специалист вступит в переговоры с руководством клуба. Ранее ходили слухи, что Аллегри могут уволить, если "Ювентус" не выиграет Лигу Чемпионов.

По сведениям источника, Аллегри в случае ухода, может продолжить карьеру в "Реале" или "Челси".

Напомним, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ "Ювентус" на своем стадионе уступил "Атлетико" (0:2).

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