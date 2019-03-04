Аллегри готовится к переговорам с "Ювентусом"

Теги ювентусмассимилиано аллегри

Аллегри готовится к переговорам с "Ювентусом"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри еще имеет шансы остаться в клубе.

Как сообщает Sky Sport Italia, в ближайшее время итальянский специалист вступит в переговоры с руководством клуба. Ранее ходили слухи, что Аллегри могут уволить, если "Ювентус" не выиграет Лигу Чемпионов.

По сведениям источника, Аллегри в случае ухода, может продолжить карьеру в "Реале" или "Челси".

Напомним, что в первом матче 1/8 финала ЛЧ "Ювентус" на своем стадионе уступил "Атлетико" (0:2).

Читайте также: Владелец "Ювентуса" определился с новым тренером. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Один из стадионов к ЧМ-2022 близок к вводу в эксплуатацию

Один из стадионов к ЧМ-2022 близок к вводу в эксплуатацию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 72
2 Наполи Наполи 26 56
3 Милан Милан 26 48
4 Интер Милан Интер Милан 26 47
5 Рома Рома 26 44
6 Лацио Лацио 25 41
7 Торино Торино 26 41
8 Аталанта Аталанта 26 41
9 Сампдория Сампдория 26 39
10 Фиорентина Фиорентина 26 36
11 Сассуоло Сассуоло 26 31
12 Дженоа Дженоа 26 30
13 Парма Парма 26 30
14 Кальяри Кальяри 26 27
15 Удинезе Удинезе 25 25
16 СПАЛ СПАЛ 26 23
17 Эмполи Эмполи 26 22
18 Болонья Болонья 26 18
19 Фрозиноне Фрозиноне 26 17
20 Кьево Кьево 26 10
Полная таблица

топ-5 тегов