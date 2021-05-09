Аллегри хочет возглавить "Реал"

Теги реал мадридювентусмассимилиано аллегризинедин зидан

Аллегри хочет возглавить "Реал"Фото: Reuters/Автор неизвестен

Как сообщает издание II Terreno, экс-наставник "Милана" и "Ювентуса" Макс Аллегри не будет принимать предолжение туринцев, пока не дождется завершения ситуации с Зинедином Зиданом, который по окончании текущего сезона решит - оставаться ли ему на посту главного тренера мадридского "Реала".

Сообщается, что для Аллегри мадридский "Реал" является приоритетным вариантом.

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