Аллегри: "Хочу работать в "Ювентусе" столько же, сколько Фергюсон в "МЮ"



Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что он хочет еще много лет руководить туринским клубом.

"Я считаю себя менеджером "Ювентуса". В конце сезона нужно подводить не только спортивные итоги клуба, но также и анализировать показатели прогресса игроков. Все это напрямую влияет на финансовую составляющую клуба. Надеюсь, что буду работать в "Ювентусе" столько же, сколько Алекс Фергюсон в "Манчестер Юнайтед", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 годы и выиграл с клубом 38 трофеев. Что касается Аллегри, то он тренирует "Ювентус" с 2014 года. За этот период клуб завоевал 10 трофеев.

Ранее сообщалось, что Аллегри может покинуть "Ювентус" уже в летнее трансферное окно.

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