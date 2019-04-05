Аллегри: "Хочу работать в "Ювентусе" столько же, сколько Фергюсон в "МЮ"

Теги массимилиано аллегриювентусалекс фергюсон

Аллегри: "Хочу работать в "Ювентусе" столько же, сколько Фергюсон в "МЮ"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри сообщил, что он хочет еще много лет руководить туринским клубом.

"Я считаю себя менеджером "Ювентуса". В конце сезона нужно подводить не только спортивные итоги клуба, но также и анализировать показатели прогресса игроков. Все это напрямую влияет на финансовую составляющую клуба. Надеюсь, что буду работать в "Ювентусе" столько же, сколько Алекс Фергюсон в "Манчестер Юнайтед", - приводит слова Аллегри Football Italia.

Напомним, что Фергюсон возглавлял "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 годы и выиграл с клубом 38 трофеев. Что касается Аллегри, то он тренирует "Ювентус" с 2014 года. За этот период клуб завоевал 10 трофеев.

Ранее сообщалось, что Аллегри может покинуть "Ювентус" уже в летнее трансферное окно.

Не пропустите: Каррера заявил о готовности возглавить "Ювентус". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Клопп поборется с Гвардиолой за звание лучшего тренера марта в АПЛ

Клопп поборется с Гвардиолой за звание лучшего тренера марта в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 30 81
2 Наполи Наполи 30 63
3 Интер Милан Интер Милан 30 56
4 Милан Милан 30 52
5 Аталанта Аталанта 30 51
6 Лацио Лацио 29 48
7 Рома Рома 30 48
8 Торино Торино 30 48
9 Сампдория Сампдория 30 45
10 Фиорентина Фиорентина 30 39
11 Сассуоло Сассуоло 30 35
12 Дженоа Дженоа 30 33
13 Кальяри Кальяри 30 33
14 Парма Парма 30 33
15 СПАЛ СПАЛ 30 32
16 Удинезе Удинезе 29 29
17 Эмполи Эмполи 30 28
18 Болонья Болонья 30 27
19 Фрозиноне Фрозиноне 30 20
20 Кьево Кьево 30 11
Полная таблица

топ-5 тегов