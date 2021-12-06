Аллегри и Мората поругались во время матча "Ювентус" - "Дженоа"

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Аллегри и Мората поругались во время матча "Ювентус" - "Дженоа"

Фото твиттер JuveFC

У главного тренера туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри произошёл конфликт с нападающим Альваро Моратой.

Футболист и наставник поругались прямо во время матча 16-го тура Серии А против "Дженоа" (2:0).

Аллегри заменил испанца и стал высказывать ему претензии, на что форвард также ответил крайне эмоционально.

В текущем сезоне Мората сыграл за "Ювентус" 19 матчей, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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