Аллегри: "Игуаин не сыграет с "Лацио", но может восстановится к матчу с "Тоттенхэмом"

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Аллегри: "Игуаин не сыграет с "Лацио", но может восстановится к матчу с "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии аргентинского нападающего Гонсало Игуаина перед матчем 27-го тура чемпионата Италии.

"Игуаин точно не сыграет с "Лацио". Кьеллини, скорее всего, также пропустит матч. Зато с первых минут на поле выйдут Дибала и Буффон. Игуаин уже тренируется, но пока рано говорить о том, сыграет ли он с "Тоттенхэмом". Впрочем, мы настроены уверенно и оптимистично", - приводит слова Аллегри Football Italia.

В этом сезоне 30-летний Игуаин провел 24 матча в Серии А и забил 14 голов.

Матч "Лацио" - "Ювентус" состоится 3 марта и начнется в 20:00 мск.

Не пропустите: Игуаин может не сыграть с "Тоттенхэмом". | http://soccernews.ru

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