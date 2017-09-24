Аллегри: "Игуаин оказался на лавке, потому что сезон длинный и я решил предоставить ему отдых"

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Аллегри: "Игуаин оказался на лавке, потому что сезон длинный и я решил предоставить ему отдых"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал свое решение оставить Гонсало Игуаина на лавке запасных в матче с "Торино" (4:0).

"Игуаин оказался на лавке, потому что сезон длинный и я решил предоставить ему отдых. Он важный для нас футболист. Просто бывают моменты, когда получается лучше, а когда - хуже. Рано или поздно все будут пропускать матчи, иначе мы не сможем сохранить стабильность.

Сегодня я предпочел, чтобы он остался в запасе. Но в этом сезоне он уже забивал дважды и еще забьет много голов. Просто ему нужно вновь обрести спокойствие, избавиться от ощущения необходимости забить во что бы то ни стало.

Благодарен Манджукичу за игру. Уверен, он способен прекрасно играть и в полузащите. Он здорово оснащен физически и технически, поэтому может играть везде" - приводит слова Аллегри Mediaset Premium.

Смотрите также обзор матча "Ювентус" - "Торино". | http://soccernews.ru

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