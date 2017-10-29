Аллегри: "Игуаин - великолепный игрок, одаренный с точки зрения техники"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри отметил игру форварда Гонсало Игуаина.

"Игуаин находится в отличной форме, так как много работал во время паузы на игры сборных. В результате продуктивных тренировок чувствуешь себя лучше, бегаешь больше, улыбаешься чаще. То же относится и к людям вроде меня, которые больше не занимаются спортом, но, находясь в хорошей форме, мы чувствуем себя легче, бодрее, радостнее, не засыпаем на ходу.

Игуаин - великолепный игрок, одаренный с точки зрения техники. Он экстраординарный. Нам нельзя останавливаться, надо поддерживать его состояние. Игуаин должен поднимать планку, особенно в Европе" - приводит слова Аллегри Goal.com.

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