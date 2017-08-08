Аллегри исключил продажу Алекса Сандро

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заверил, что клуб не продаст этим летом бразильского защитника Алекса Сандро.

"Сандро - игрок "Ювентуса" и останется им. Нет ни единого шанса, что мы его продадим" - цитирует Аллегри The Independent.

Напомним, что 26-летнего Сандро пытался купить "Челси", который готов был предложить за него 68 миллионов евро.

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