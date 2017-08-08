Аллегри исключил продажу Алекса Сандро
Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заверил, что клуб не продаст этим летом бразильского защитника Алекса Сандро.
"Сандро - игрок "Ювентуса" и останется им. Нет ни единого шанса, что мы его продадим" - цитирует Аллегри The Independent.
Напомним, что 26-летнего Сандро пытался купить "Челси", который готов был предложить за него 68 миллионов евро.
Не пропустите: Зидан отрицает интерес "Реала" к Дибале. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Борьба на два фронта: "Тосно" принимает ЦСКА на "Петровском"
-
"Рубин" принимает отлично стартовавший "Локомотив"
-
Удобный соперник: "Зенит" едет в гости к "Уралу"
-
Прийти в себя: "Спартак" попытается реабилитироваться в матче с тульским "Арсеналом"
-
"Реал" минимально обыгрывает "Манчестер Юнайтед" и становится обладателем Суперкубка УЕФА
Лента новостей
-
"Фиорентина" объявила о переходе Бенасси
-
"Амкар" подтвердил переход Исмаэла
-
"Барселона" не делала предложений по трансферу Коутиньо в последние три недели
-
Бехрами сделал татуировку о детстве в разбомбленном Косово
-
Венгер: "Арсенал" постарается продлить контракт с Санчесом"
-
Грэй может перейти в "Уотфорд" за 18,5 миллионов евро
-
Венгер: "Санчес пропустит матчи против "Лестера" и "Сток Сити"
-
Бразильский хавбек Исмаэль переходит в "Ахмат"
-
Руководство "Барселоны" отказало Вальверде в покупке Иньиго Мартинеса
-
"Валенсия" хочет получить за Гарая 25 миллионов евро
-
Луан близок к переходу в "Спартак" за 24,3 миллиона евро
-
Себастьян Ларссон стал игроком "Халл Сити"
-
Сольдадо может перейти в "Фенербахче"
-
"Ливерпуль" будет сотрудничать с Western Union
-
"Челси" и "Манчестер Юнайтед" поборются за Орье
-
Матч "Спартак" - "Арсенал" не будет перенесен на другой стадион
-
Моуринью подарил свою медаль за Суперкубок УЕФА ребенку
-
Андрей Федун: "Минирование" "Открытие Арены" происходит не в первый раз"
-
"Боруссия" подняла цену за Дембеле до 150 миллионов евро
-
Сери согласился перейти в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18