Аллегри исключил свой уход в "Реал"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри исключил свой уход в мадридский "Реал", который занимается поисками нового наставника.

Так, по сведениям Tuttosport, 50-летний специалист заверил руководство "старой синьоры", что он намерен отклонить предложение королевского клуба о возможном сотрудничестве, если таковое ему поступит.

В "Ювентус" Аллегри пришел в 2014-м году. С тех пор с клубом он выиграл по 4 раза чемпионат и кубок Италии, а также Суперкубок страны.

Напомним, "Ювентус" вступил в борьбу за португальского таланта. | soccernews.ru