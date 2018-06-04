Аллегри исключил свой уход в "Реал"

Теги ювентусмассимилиано аллегриреал мадрид

Аллегри исключил свой уход в "Реал"Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри исключил свой уход в мадридский "Реал", который занимается поисками нового наставника.

Так, по сведениям Tuttosport, 50-летний специалист заверил руководство "старой синьоры", что он намерен отклонить предложение королевского клуба о возможном сотрудничестве, если таковое ему поступит.

В "Ювентус" Аллегри пришел в 2014-м году. С тех пор с клубом он выиграл по 4 раза чемпионат и кубок Италии, а также Суперкубок страны.

Напомним, "Ювентус"  вступил в борьбу за португальского таланта. | soccernews.ru

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