Аллегри: "Криштиану Роналду - это будущее "Ювентуса"

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Аллегри: "Криштиану Роналду - это будущее "Ювентуса"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о результатах игры Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.

"Роналду проводит прекрасный сезон, так как он забил много голов и много работал на команду. Завтра он выйдет на поле. 

Криштиану Роналду - это будущее "Ювентуса". Он пришел к нам в прошлом году, от проводит невероятный сезон. Это же он сделает и в следующем году", - сказал Аллегри.  

Завтра, 20 апреля, состоится матч "Ювентус" - "Фиорентина". Начало - в 19:00 (мск).

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