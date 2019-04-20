Аллегри: "Криштиану Роналду - это будущее "Ювентуса"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о результатах игры Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.
"Роналду проводит прекрасный сезон, так как он забил много голов и много работал на команду. Завтра он выйдет на поле.
Криштиану Роналду - это будущее "Ювентуса". Он пришел к нам в прошлом году, от проводит невероятный сезон. Это же он сделает и в следующем году", - сказал Аллегри.
Завтра, 20 апреля, состоится матч "Ювентус" - "Фиорентина". Начало - в 19:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11