Аллегри: "Куадрадо может вернуться в строй через пару дней, а может и через шесть месяцев"

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Аллегри: "Куадрадо может вернуться в строй через пару дней, а может и через шесть месяцев"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о состоянии полузащитника Хуана Куадрадо.

"В данный момент Куадрадо продолжает лечение и пока он недоступен. Что касается сроков его восстановления, надеюсь сезон для него не окончен. У Хуана воспаление. Оно может пройти за пару дней, а может и за шесть месяцев. Надеемся, что он вскоре сможет играть", - цитирует Аллегри Football Italia.

Ранее сообщалось, что 29-летний Куадрадо перенес операцию по поводу травмы паха и может пропустить Чемпионат Мира-2018.

Не пропустите: Полузащитник "Ювентуса" рискует пропустить остаток сезона. | http://soccernews.ru

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