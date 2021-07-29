Аллегри лично уговаривает Пьянича вернуться в "Ювентус"

Фото: инстаграм Пьянича/Автор неизвестен

Боснийский полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич может вернуться в "Ювентус".

Как сообщает Tuttosport, главный тренер туринского клуба Массимилано Аллегри лично позвонил хавбеку и сказал, что хочет, чтобы тот вернулся в "Юве".

Напомним, что Пьянич перешел в "Барсу" летом 2020 года в рамках обмена на Артура Мело.

За "бьянконери" босниец выступал с 2016 года.

В прошедшем сезоне в 19 матчах Ла Лиги, в которых Пьянич появлялся на поле, он не сумел отметиться результативными действиями.

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