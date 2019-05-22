Аллегри - лидер по числу побед в топ-5 лиг за последние пять сезонов
У главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в активе больше всех выигранных матчей за последние пять сезонов в топ-5 европейских чемпионатов.
В 189-ти встречах он одержал 142 победы.
Вторым по данному показателю является стал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. У него 140 побед в 182-х матчах.
В пятерку также вошли Диего Симеоне (190 - 119), Унаи Эмери (190 - 114) и Маурисио Почеттино (190 - 110).
Ранее стало известно, что Аллегри покинет "Ювентус" по окончании сезона. С туринским клубом он пять раз подряд выиграл чемпионат Италии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Болонья
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Парма
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16