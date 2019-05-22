Аллегри - лидер по числу побед в топ-5 лиг за последние пять сезонов

Теги ювентусмассимилиано аллегрихосеп гвардиолаунаи эмеримаурисио почеттино

Аллегри - лидер по числу побед в топ-5 лиг за последние пять сезонов

У главного тренера "Ювентуса" Массимилиано Аллегри в активе больше всех выигранных матчей за последние пять сезонов в топ-5 европейских чемпионатов.

В 189-ти встречах он одержал 142 победы. 

Вторым по данному показателю является стал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола. У него 140 побед в 182-х матчах.

В пятерку также вошли Диего Симеоне (190 - 119), Унаи Эмери (190 - 114) и Маурисио Почеттино (190 - 110).

Ранее стало известно, что Аллегри покинет "Ювентус" по окончании сезона. С туринским клубом он пять раз подряд выиграл чемпионат Италии.

Не пропустите: Аллегри, Тотти и Дзанетти включены в Зал славы итальянского футбола| http://soccernews.ru
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