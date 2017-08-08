Аллегри: "Люди не понимают важности достижений "Ювентуса"



Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри недоволен тем, что многие болельщики недооценивают достижения клуба.

"Меня расстраивает тот факт, что люди не понимают важности достижений "Ювентуса". Возможно, нам удастся выиграть Лигу чемпионов с третьей попытки. Я верю, что у нас получится далеко пройти в турнире", - цитирует Аллегри Football Italia.

Напомним, что "Ювентус" дважды проиграл в финале Лиги чемпионов за последние три года. При этом клуб шесть раз подряд стал чемпионом Италии.

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