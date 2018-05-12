Аллегри: "Манчини может быть правильным человеком для сборной Италии"

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Аллегри: "Манчини может быть правильным человеком для сборной Италии"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о возможном назначении Роберто Манчини на пост тренера сборной Италии.

"Манчини - тренер, который выиграл много трофеев, как в Италии, так и за рубежом. Поэтому он может быть правильным человеком для сборной. Проблема в Италии состоит в следующем: люди думают, что наставник сборной должен решить любую проблему. Но есть вещи, которые не в компетенции тренера, и которые он просто не может решить.

Необходимо принять определенные решения относительно будущего итальянского футбола. И это не произойдет в течение одного дня или даже года. С 1970 года Италия всегда имела хороший результат. К сожалению, в этом году мы пропустили Чемпионат Мира, но это отклонение от нормы.

Проблема заключается не в сборной, а в поиске решений для возвращения итальянского футбола к тому, что было ранее. Прежде всего, нам нужна страсть. Мы обязаны заставить детей снова влюбиться в этот вид спорта. В последние годы в Италии возросло количество детей с ожирением, и это ужасно. Нам нужно вернуть детей в спорт. Все виды спорта, а не только футбол. Решения должны приниматься, даже если они непопулярны. Футбол должен быть реорганизован с основания" - приводит слова Аллегри Football Italia.

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