Аллегри: "Матч против "Интера" будет решающим для "Ювентуса"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о заключительной части сезона, которая ждет его команду.

" Теперь для нас субботний матч с "Интером" - действительно решающий. Мы все еще лидируем в чемпионате, у нас осталось две игры дома и две на выезде, но решающим будет выезд в Милан. Мы должны быстро забыть о поражении от "Наполи" и немедленно вернуться к работе ", - цитирует наставника "старой синьоры" Tuttosport.

Напомним, Аллегри прокомментировал поражение от "Наполи". | soccernews.ru