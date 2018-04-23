Аллегри: "Матч против "Интера" будет решающим для "Ювентуса"

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Аллегри: "Матч против "Интера" будет решающим для "Ювентуса"Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри высказался о заключительной части сезона, которая ждет его команду.

"Теперь для нас субботний матч с "Интером" - действительно решающий. Мы все еще лидируем в чемпионате, у нас осталось две игры дома и две на выезде, но решающим будет выезд в Милан. Мы должны быстро забыть о поражении от "Наполи" и немедленно вернуться к работе", - цитирует наставника "старой синьоры" Tuttosport.

Напомним, Аллегри прокомментировал поражение от "Наполи". | soccernews.ru

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