Аллегри: "Месси является хорошим стимулом для Роналду"

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Аллегри: "Месси является хорошим стимулом для Роналду"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что Криштиану Роналду будет бороться за победу в бомбардирской гонке Серии А.

"Месси является хорошим стимулом для Роналду. Нас ждет туринское дерби, а Месси вчера забил 600-й гол за "Барселону". Теперь Роналду будет стараться забить, чтобы стать лучшим бомбардиром Серии А", - приводит слова Аллегри Goal.com.

Напомним, что в этом сезоне Серии А Роналду забил 20 голов. Впереди него идут Фабио Квальярелла (23 гола), Дуван Сапата и Кшиштоф Пентек (у обоих по 21 голу).

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