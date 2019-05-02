Аллегри: "Месси является хорошим стимулом для Роналду"
Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что Криштиану Роналду будет бороться за победу в бомбардирской гонке Серии А.
"Месси является хорошим стимулом для Роналду. Нас ждет туринское дерби, а Месси вчера забил 600-й гол за "Барселону". Теперь Роналду будет стараться забить, чтобы стать лучшим бомбардиром Серии А", - приводит слова Аллегри Goal.com.
Напомним, что в этом сезоне Серии А Роналду забил 20 голов. Впереди него идут Фабио Квальярелла (23 гола), Дуван Сапата и Кшиштоф Пентек (у обоих по 21 голу).
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|Команда
|М
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|88
|2
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|34
|70
|3
|Интер Милан
|34
|62
|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|34
|56
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Фиорентина
|34
|40
|12
|Кальяри
|34
|40
|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
|37
|15
|Парма
|34
|37
|16
|Дженоа
|34
|35
|17
|Удинезе
|34
|33
|18
|Эмполи
|34
|29
|19
|Фрозиноне
|34
|23
|20
|Кьево
|34
|15