Аллегри: "Между Игуаином и Кейном я выберу Гонсало"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что он предпочел бы нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну форварда своей команды Гонсало Игуаина.

"Конечно же, я бы выбрал Игуаина, хотя Кейн тоже является форвардом топ-уровня. Мы должны идеально сыграть тактически в матче с "Тоттенхэмом". Если мы сделаем ставку только на физику, то это будет мучением", - цитирует Аллегри Goal.

"Ювентус" и "Тоттенхэм" сыграют сегодня, 13 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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