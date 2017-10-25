Аллегри: "Между мной и Дибалой нет никаких проблем"

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Аллегри: "Между мной и Дибалой нет никаких проблем"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри заявил, что у него нет конфликта с нападающим Пауло Дибалой, который был недоволен заменой в матче чемпионата Италии с "Удинезе" (6:2).

"Между мной и Дибалой нет никаких проблем. В матче с "Удинезе" мне нужно было выпустить на поле футболиста, который хорошо играет на контратаках. Замены это часть решений тренера. Я верю в наших форвардов, они всегда будут забивать. Но случаются и периоды, когда они не могут отличиться в 3-4 матчах. Главное для них продолжать в своем стиле", - приводит слова Аллегри Goal.com.

Напомним, что во время замены Дибала произнес несколько оскорбительных фраз в адрес Аллегри.

Не пропустите: Аллегри: "Ювентус" может стать чемпионом Италии в седьмой раз подряд". | http://soccernews.ru

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