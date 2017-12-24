Аллегри: "Могли забить и больше, но победа со счетом 1:0 - приятное чувство"

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Аллегри: "Могли забить и больше, но победа со счетом 1:0 - приятное чувство"

Наставник "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подвел итоги матча против "Ромы" (1:0).

"Это был хороший матч, однако мы не смогли снять вопросы о победителе до финального свистка, под конец игры мы испытывали сложности. Могли забить и больше, но победа со счетом 1:0 - приятное чувство. На деле же мы несколько раз прощали "Рому" - должны были побеждать с более крупным счетом.

"Рома" и "Наполи" претендуют на Скудетто. "Интер" тоже поборется, как и "Лацио". Сегодня мы добились важного результата, ведь в случае ничьей "Рома" могла бы сравняться с нами по очкам - у "волков" есть игра в запасе" - приводит слова Аллегри Football Italia.

Смотрите также обзор матча "Ювентус" - "Рома". | http://soccernews.ru

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