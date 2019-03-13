Аллегри мощно ответил своим критикам

Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после разгромной победы над "Атлетико" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов дал ответ своим критикам.

"Критика меня не волнует. За пять лет мы выиграли четыре скудетто и на три четверти ещё одно, дважды вышли в финал Лиги Чемпионов, четыре раза стали обладателями Кубка Италии. Что ещё я должен сделать?" - цитирует Аллегри Football Italia.

По некоторым данным, летом 51-летний специалист может покинуть "Ювентус".

Аллегри возглавляет "старую синьору" с 2014 года и выиграл с командой 10 трофеев.

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