Аллегри мощно ответил своим критикам
Наставник туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри после разгромной победы над "Атлетико" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов дал ответ своим критикам.
"Критика меня не волнует. За пять лет мы выиграли четыре скудетто и на три четверти ещё одно, дважды вышли в финал Лиги Чемпионов, четыре раза стали обладателями Кубка Италии. Что ещё я должен сделать?" - цитирует Аллегри Football Italia.
По некоторым данным, летом 51-летний специалист может покинуть "Ювентус".
Аллегри возглавляет "старую синьору" с 2014 года и выиграл с командой 10 трофеев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|27
|47
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|26
|42
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|27
|37
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|27
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10