Аллегри мощно высказался о роли Роналду в "Ювентусе"

Теги ювентусмассимилиано аллегриатлетико мадрид

Аллегри мощно высказался о роли Роналду в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о предстоящем матче туринцев с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Football Italia.

Встреча состоится завтра, 20 февраля, на стадионе мадридцев. Начало встречи - в 23:00 мск.

"Нас ждет важная часть турнира. "Атлетико" хорошая команда, которая умеет пользоваться своими преимуществами и добился важных результатов в Европе.

У нас есть Роналду и он наше преимущество, однако этого недостаточно. Мы должны показать качественную игру", - сказал тренер.

В текущем сезоне 34-летний Роналду участвовал в 5 матчах в ЛЧ, отметившись 5 голами. 

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