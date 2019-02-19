Аллегри мощно высказался о роли Роналду в "Ювентусе"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, что думает о предстоящем матче туринцев с "Атлетико" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Football Italia.
Встреча состоится завтра, 20 февраля, на стадионе мадридцев. Начало встречи - в 23:00 мск.
"Нас ждет важная часть турнира. "Атлетико" хорошая команда, которая умеет пользоваться своими преимуществами и добился важных результатов в Европе.
У нас есть Роналду и он наше преимущество, однако этого недостаточно. Мы должны показать качественную игру", - сказал тренер.
В текущем сезоне 34-летний Роналду участвовал в 5 матчах в ЛЧ, отметившись 5 голами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|24
|42
|5
|Рома
|24
|41
|6
|Аталанта
|24
|38
|7
|Лацио
|24
|38
|8
|Фиорентина
|24
|35
|9
|Торино
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|24
|21
|18
|Болонья
|24
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|24
|9